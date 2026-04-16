CHP'li Veli Ağbaba: "Bu Akan Kanların da Bu Öğrencilerimizin, Bir Öğretmenimizin de Sorumluluğu Milli Eğitim Bakanı'ndadır"

Haber : Mehmet OFLAZ - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin, "sorumluluğun Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in omuzlarında olduğunu" ifade ederek, Tekin'i istifaya çağırdı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 23. gününde, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Duruşmayı izleyen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Ağbaba, Ekrem İmamoğlu'nun duruşma başlamadan önce Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin açıklamalarına dair, şunları söyledi:

"Ekrem Bey'in verdiği mesajlar önemlidir. 'Bugün siyaset konuşulmasın' deniyor. Bu katliamdan sonra tam da siyasetin konuşulacağı zaman. İyi şeyleri AK Parti yapıyor, iyi şeyleri bu siyaset yapıyor ama kötü şeyleri hiç üzerine alınmıyor. 'Allah'tan gelen bir şey' deniliyor. Göz göre göre gelen bir cinayet, göz göre göre yaşanan bir olay. Maalesef Türkiye siyasetinde bir işin bedeli yok. Eğer geçen yıl ocak ayında 78 kişinin katledildiği o yangında bakan istifa etmiş olabilseydi bugün bu olay yaşanmazdı. Göz göre göre gelen bir katliam. Bakan ne ile uğraşıyor? Bakan çocuklarımızın can güvenliğiyle, sağlığıyla, eğitim durumuyla uğraşmıyor. Bakan ne ile uğraşıyor? Sanki yeni Müslüman olmuşuz gibi, bakan geldikten sonra ilk kez oruç tutmaya başlamışız gibi ramazan ayını okullara sokmaya çalışıyor. Bunu da bir kutuplaştırma aracı olarak görüyor. Yani öğrenciler üzerinden toplumu bölmeye çalışıyor. Ramazan üzerinden toplumu bölmeye çalışıyor. Sanki ramazan ayı babasının malıymış gibi, sanki üyesi olduğu bir tarikatın malıymış gibi davranarak toplumu bölmeye çalışıyor. Ramazan kutlaması yerine çocukların açlığını düşünebilseydi, bunları yapmak yerine çocukların can güvenliğini düşünebilseydi bunlar yaşanmazdı."

"Bakan derhal istifa etmelidir"

Geçmişte yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Ağbaba, "15 Temmuz'dan ders almış gibi gözüktü. 15 Temmuz'da bir devletin kendi eliyle teslim etmiş olduğu bir tarikat, bir cemaat darbe girişiminde bulundu. Şu anda tarikatlar okullarda cirit atıyor. Tarikatlar eliyle eğitim devam ettirilmeye çalışılıyor. Bu Bakan'ın derhal istifa etmesi lazım. Vicdanı varsa, biraz ahlakı varsa bu Bakan derhal sorumluluk alıp istifa etmesi lazım. Bakın topluma da sesleniyorum. Maalesef bu yaşadıklarımızı eğer tepki göstermezsek, hep beraber toplum olarak ayağa kalkmazsak, sadece aileler bu sorunu konuşursa daha çok yangın yaşarız. Daha çok çocuğumuz kurban gider bu cinayetlere" diye konuştu.

Toplumu yanlışlara karşı ses yükseltmeye çağıran Ağbaba, "Eğer toplum geçtiğimiz yıl Turizm ve Kültür Bakanlığı'na karşı ses yükseltmiş olsaydı, bütün herkes, toplumun bütün kesimleri ses yükseltebilmiş olsaydı Maraş'ta bu katliam yaşanmazdı. Ben bütün toplumu, hangi siyasi görüşte olursa olsun, evladı olan herkesi bu Bakana karşı, bu siyasete karşı ses yükseltmeye davet ediyorum. Bakan derhal istifa etmelidir. Bunun sorumluluğu Milli Eğitim Bakanı'nın omuzlarındadır. Bu akan kanların da bu öğrencilerimizin, bir öğretmenimizin de sorumluluğu Milli Eğitim Bakanı'ndadır" dedi.

Kaynak: ANKA