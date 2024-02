Vehbi Koç Ödülü, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı'na verildi

Vehbi Koç Vakfı'nın her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarında verdiği Vehbi Koç Ödülü'nün bu yılki sahibi Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) oldu.

???????Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 23'üncüsü düzenlenen organizasyonda ödülü, kadın hekimlerin "tek reçetemiz eğitim" anlayışıyla kurduğu, çocuk ve gençlere burs sağlamanın yanı sıra okulların güncel eğitim olanaklarına kavuşmasına destek olan KAHEV kazandı.

KAHEV, bu ödüle, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu'nun yanı sıra 20. Vehbi Koç Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. Hüseyin Vural'ın başkanlığını yaptığı ve Prof. Dr. Ebru Aktan Acar, Prof. Dr. Soner Yıldırım, Prof. Dr. Emine Erktin ile Prof. Dr. Yüksel Kavak'tan oluşan seçici kurulun önerdiği üç aday arasından seçilerek layık görüldü.

"On binlerce yetenekli gence eğitim bursları verdik"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, kurucuları Vehbi Koç'u vefatının 28'inci yılında rahmet ve minnetle yad ettiklerini ve uğruna büyük emek sarf ettiği idealleri hep birlikte hatırladıklarını kaydederek, "Köklü vakıf geleneğini yeniden canlandırmak amacıyla Türkiye'nin ilk özel vakfı olarak 55 yıl önce kurulan Vehbi Koç Vakfı, 'üstümüze vazife' diyerek toplumsal kalkınmayı desteklemiş, on binlerce yetenekli gence eğitim bursları vermenin yanı sıra, inşa ettiği ve bağışladığı okul, yurt, hastane ve tıp merkezleriyle milyonlarca insanın hayatında iz bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

6 yıl gibi kısa bir sürede binlerce öğrenciye umut olmuş bir kurumu ödüllendirdiklerini aktaran Koç, "Cumhuriyet kadınlarının dayanışmasının çok özel örneklerinden biri olan KAHEV, çağdaş ve müreffeh bir topluma ancak eğitim yoluyla erişebileceğimiz anlayışıyla da takdire şayandır." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğitimin insani bir hak olduğunu düşünüyoruz"

KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Demet Orhan Başer ise Vehbi Koç Ödülü'ne layık görülmelerinin, gurur verici bir başarı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz, Cumhuriyetimiz sayesinde eğitim olanaklarıyla buluşabildik, Cumhuriyet kadınları olarak önce kendi mesleklerimizi kazandık. Ardından topluma yararlı işler yapma aşamasına geldiğimizi fark ettiğimiz zamanlarımızda sosyal medya üzerinden bir öğrencinin eğitimini yarıda bırakmaması amacıyla buluştuk ve bu kıvılcım sağlık camiası içinde adeta bir eğitim seferberliğine dönüştü. Sonra da verdiğimiz her burs, yenilerini yaptığımız her okul yardımı, diğerini doğurdu. Mütevelli heyetimiz ve yönetim kurulumuzla bu enerjiyi doğru şekilde yönlendirmek için çalıştık. Eğitimin insani bir hak olduğunu düşünüyoruz ve her bireyin eğitim olanaklarına eşit şekilde ulaşabilmesini istiyoruz."

KAHEV'in özellikle kırsal bölgelerdeki çocukları nitelikli eğitime ve okulları da eğitim materyallerine eriştirmeyi amaçladığını aktaran Başer, "Öğrencilere burs vererek başlattığı faaliyetlerini yıllar içinde genişleten vakıf, kırsaldaki okullara bakım onarım hizmetleri sunmasının yanı sıra bu okullarda yeni sınıflar, laboratuvarlar ve kütüphaneler açıyor. 5 binden fazla öğrenciye düzenli burs sağlayan ve Kovid-19 salgını döneminde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına düzenli burs ve destek veren KAHEV'in, 5 bin 500'den fazla resmi üyesi ve 26 binden fazla gönüllüsü bulunuyor." açıklamasında bulundu.