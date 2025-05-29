Vefa Sultan Dizisinin İkinci Sezon Çekimleri Başladı

TRT'nin geçen ramazan ayı boyunca ekrana gelen yeni dizisi "Vefa Sultan"ın ikinci sezon çekimleri başladı.

İstanbul'un manevi sultanlarından biri olarak kabul edilen Muslihuddin Mustafa'nın (Vefa Sultan) hikayesinin anlatıldığı dizide, Vefa Sultan'ı İsmail Ege Şaşmaz canlandırıyor.

Çekimlerin İstanbul'un fethedildiği gün başlaması sebebiyle dizi ekibi, Şeyh Ebül Vefa Camisi'nde sabah namazı kılarak dua etti. Ardından oyuncular, Vefa Sultan'ın türbesine ziyarette bulundu.

"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinden oyuncuların da katıldığı program kapsamında cami önünde çorba dağıtıldı.

"Karakter denmesine karşıyım"

İsmail Ege Şaşmaz, AA muhabirine, dizideki karakterine ilişkin bilgi vererek, "Bir cihan fatihi vardı, bir de gönül fatihi. Ben gönül fatihini üstlendim. Bundan da çok mutluyum." dedi.

Çekimlere aslında 4 gün önce başlayacaklarını, kısmet sonucu bugüne denk geldiğini dile getiren Şaşmaz, "Nasip bugün oldu. Güzel de oldu, nasipten öte yol yok." ifadesini kullandı.

Şaşmaz, ikinci sezonda Vefa Sultan'ın şeyhliği yolundan ilerleyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlara o mertebelerde neler olduğunu ve o yolda ne güzel şeyler ve zorluklar olduğunu gösterebileceğimiz bir sezon olacak. Vefa Sultan, benim için karakter de değil, bir zat. Karakter denmesine biraz karşıyım. Ben de Muslihuddin Mustafa gibi yolda öğrendim. Bizimki bir yol hikayesi. Şimdi de o yolun içindeki dolambaçlara gireceğiz ve bakalım neler olacak."

"Sadece ikinci sezona 'Hayırlı olsun.' demek için şehir dışından gelenler var"

Dizide Vefa Sultan'ın eşi "Belinay" karakterine hayat veren Merve Üçer de İstanbul'un fethinin yıl dönümünde ikinci sezon çekimlerine başlanılmasının çok değerli olduğunu söyleyerek, "Vefa Sultan'ın türbesinde, onun huzurunda çekimlere başlamamız çok kıymetli. Bu güzel düşünce için yapımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepimiz heyecanlıyız. Zaten birinci sezonun sonunda hepimizin duası, ikinci sezonun olmasıydı. Çok şükür oldu. Merakla ikinci sezon nasıl geçecek diye bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Üçer, ilk sezona dair çok güzel yorumlar aldıklarını aktararak, "Bugün de burada çok yoğun ilgiyle karşılaştık. Sadece ikinci sezona 'Hayırlı olsun.' demek için şehir dışından gelenler var. Bunlar da çok kıymetli. İlk sezonumuz çok güzel geçmişti. Umarım ikinci sezon da çok güzel geçer." görüşünü paylaştı.

Bu sezonun kendilerine de sürpriz olacağını, henüz senaryonun tamamını okumadıklarını dile getiren Üçer, "Bu sezon nasıl bir Belinay göreceğiz, ben de merak ve heyecanla bekliyorum. İlk sezon karakteri tanımak adına tabii ki benim için biraz zordu ama bu sezon daha rahat olacağını düşünüyorum. İlk sezon çocuğumuz vardı. Bu sezon ise çocuklarımız olacak." dedi.

Diziye yeni katılan Gökberk Demirci ise böyle bir projeye dahil olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Aşırı heyecanlıyım, harika ekibe dahil olduğumu daha başlamadan biliyordum. Kendimi ayrıca şanslı hissediyorum. Dizide 'Zülfikar Ağa' karakterine hayat vereceğim. Gerçekten hem benim hem de umuyorum izleyici açısından heyecanlı hikaye olacak." değerlendirmesini yaptı.

"Vefa Sultan" dizisi hakkında

Ozan Bodur'un kaleme aldığı "Vefa Sultan" dizisinin yönetmen koltuğunda Ahmet Toklu ile İsmail Kavrakoğlu oturuyor.

Dizinin birinci sezonunda Vefa Sultan'ın Bursa Zeyniyye Dergahı'nda olgunlaşma hikayesi ele alındı. İkinci sezon ise Vefa Sultan'ın merkezinde yer aldığı aile, komşu, sokak ve dergah izleğinde devam edecek.

Vefa Sultan'ın yeni sezonda artık Türk-İslam şehri olan İstanbul'daki pir olma hikayesi anlatılacak ve bu manevi yolculuğu esnasında birçok hayata ve insana dokunma, onları olgunlaştırma hikayesi de izleyiciye aktarılacak.