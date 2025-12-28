Haberler

Van'da 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Van, Hakkari ve Bitlis'te etkili kar yağışı nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen arızaların onarımı için VEDAŞ ekipleri karda yürüyerek çalışıyor. 750 personel ve 165 araç ile çalışmalara 24 saat boyunca devam ediliyor.

VEDAŞ EKİPLERİ ARIZALARA YÜRÜYEREK ULAŞIYOR

Van, Hakkari ve Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, enerji nakil hatlarında hasara yol açtı. Zorlu hava koşullarına rağmen sahada görev yapan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, devrilen elektrik direkleri ile kopan iletkenleri onarmak için karda yürüyerek çalışma yürütüyor.

VEDAŞ Dağıtım Direktörü Pervin Acar, enerji arzında aksama yaşanmaması için tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu söyledi. Acar, özellikle yüksek kesimler ile kar ve tipi nedeniyle yolların kapandığı kırsal bölgelerde arızaların meydana geldiğini ifade etti. Acar, "Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde elektrik arzında aksamalar yaşanmaktadır. Özellikle ulaşımın sağlanamadığı kırsal alanlarda enerji nakil hatlarında arızalar oluştu. Bu arızaların en kısa sürede giderilmesi için 750 personel ve 165 araçla sahada görev yapıyoruz. Yüklenici firma çalışanlarının da desteğiyle, kar araçları ve iş makineleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Zorlu hava ve yol koşullarına rağmen onarım çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini vurgulayan Acar, "Önceliğimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini gözeterek enerji arzını en kısa sürede yeniden sağlamaktır. Valilikler, belediyeler ve Karayolları ekipleriyle koordinasyon halinde çalışıyoruz. Kapalı yolların açılmasıyla birlikte ekiplerimiz bu bölgelere hızla ulaşmaya hazırdır" diye konuştu.

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Acar, olumsuz hava koşulları süresince kopmuş iletkenlere kesinlikle yaklaşılmaması gerektiğini belirterek, yaşanan arızaların Alo 186 Çağrı Merkezi ile 0538 655 28 28 numaralı WhatsApp hattı üzerinden bildirilmesini istedi.

Behçet DALMAZ/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

