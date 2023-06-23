Denizli'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarda durgunluk devam ederken, satıcılar her sene olduğu gibi bu senede vatandaşın son günü beklediğini söyledi.

Vatandaşlar kurbanlık için son günü bekliyor

DENİZLİ Denizli'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarda durgunluk devam ederken, satıcılar her sene olduğu gibi bu senede vatandaşın son günü beklediğini söyledi.

Denizli'de Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvanlar alıcılarıyla buluşmak için pazarda yerlerini almaya başladı. Sayılı günler kala hayvanların bazıları alıcılarıyla buluşsa da, çoğunluğu satılamadı. Bunun nedeninin fiyatların yüksek olmasından kaynaklı olduğu söylenen pazarda, satıcılar ve vatandaşlar son günü işaret etti. Satıcılar genellikle fiyat araştırması için vatandaşların pazarda gezdiğini söylerken, alıcılar da piyasada düşüş beklediklerini belirtti. Pazarın en gözde hayvanı ise 800 kilogram ağırlığındaki simental cinsi olan 'Paşa' isimli büyükbaş oldu.

"Vatandaş fiyat öğrenmek için geliyor"

Hayvanlarının satmak işçin Antalya'dan gelen Cemal Çakmak, "Antalya'dan hayvanlarımı alarak pazara getirdim. Şu anda pazar iyi durumda. Vatandaşları bir çoğu burada fiyat öğrenmeye geliyor. Allah'ın izniyle Arife günü hepsini satarız. Hayvanların elde kalacağını düşünmüyorum" dedi. Küçükbaş hayvan satıcısı olan Adnan Çelik'de, "35 tane hayvan getirdik ve 9 tanesini sattık. Talep bakımdan vatandaşlar gelen sorup gidiyor. Şu anda pazar bomboş. Arife gününü bekliyoruz. Fiyatlar 10-12 bin TL civarında gidiyor ve hayvanına göre de zaman zaman değişiklik gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Pazarda Erzurum ve Ağrı gibi illerin hayvanı var"

Fiyat öğrenmek için pazara gelen Mehmet Avşar, "Piyasa şimdilik biraz pahalı ama ucuzlayacak diye biz de bakıyoruz. İnşallah fiyatlar düşer. Herkesin olduğu gibi bizimde niyetimiz son gün gelip hayvan almak. Şu andaki fiyatlara bütçelerimiz el vermiyor. Genellikle satıcılar Erzurum, Ağrı gibi Doğu bölgesinde bulunan illerden gelmiş" diye konuştu.

Pazarın gözdesi 'Paşa'

Hayvan pazarının en pahalısı olan 'Paşa'nın sahibi Mehmet Şefik Yıldırım, "Erzurum Karayazı ilçesinde buraya geldim. Hemen hemen 7-8 gündür buradayım. Müşterimizi bekliyoruz. Şu anda satışlar sakin ve müşteri yok. Alıcılar son günü bekliyor. Paşa şu anda meydanın en büyük büyükbaş hayvanı durumda. 800 kilogram ağırlığında bulunuyor. 125 bin TL istiyoruz. 115-116 bin TL gibi fiyatlar veren var ama henüz kimseyle anlaşamadık. Paşa yeni sahibini bekliyor" ifadelerini kullandı.