Vatandaş Depremi Sordu Ekrem İmamoğlu Yanıtladı: "Bütün Siyaseti Bir Kenara Bıraksak Çözülmesi En Az 15 Yıl. Çünkü 24 Yıldır Depremi Konuşuyoruz"

Bağcılar'da esnaf ve vatandaşla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir vatandaşın olası depremle ilgili, "Bütün siyaseti bir yana bıraksak bu iş ne kadar sürede çözülür" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti. İmamoğlu, "Bütün siyaseti bir yana bıraksak bu iş ne kadar sürede çözülür" sorusu üzerine İmamoğlu "En az 15 yıl. Çünkü 24 yıldır depremi konuşuyoruz bu şehirde." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da esnafla ve vatandaş ile bir araya gelerek sohbet etti. Bir vatandaşın olası bir depremle ilgili "Bütün siyaseti bir yana bıraksak bu iş ne kadar sürede çözülür" sorusuna İmamoğlu, çok konuşulacak bir yanıt verdi.

"EN AZ 15 YIL"

Seferberlik başlatacaklarını söyleyen İmamoğlu, "En az 15 yıl. Niye diyeceksin, çünkü 24 yıldır depremi konuşuyoruz bu şehirde. O hızla gitsek bize lazım 100 sene. Ama bir seferberlik başlatacağız, yarın sokağa çıkacağım. Şu an seni dinlemek için buradayım. Biliyorum ki 100 sorunun 80'i depremle ilgili olacak. Seni dinlemek, çözüm üretmek zorundayım. Milleti cesaretlendirmek zorundayım. Bu sektörü de bilen bir insanım. Ayağa kalkmak zorundayız. Hiç kimse sakat binada oturamaz. Bunu, geçici olarak kira ile desteklemeliyiz, rezerv konutlar üretip bazı insanları oraya yerleştirmeliyiz. Seri araştırmada olduğu yerde yıkılacak 300 küsur bina tespit ettik. Şu an onları tahliye ediyoruz. Çok büyük bir işimiz var ama başarırız." ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ KALACAĞIZ, KONUŞACAĞIZ"

Öte yandan ziyaret sırasında bir vatandaş ile İmamoğlu arasında şu diyalog yaşandı: "Vatandaş : Ümitlerimizin taze kalması için kırıntı bile olsa ihtiyacımız var. Çok çabuk kaybediyoruz. Bazen en ufak şey ümit kırıntılarını kaybetmemize neden oluyor.

İmamoğlu : Güçlü kalacağız, ayakta duracağız dimdik. Konuşacağız.

"BU SÜRECİ ATLATMAK ZORUNDAYIZ"

Vatandaş : Çocuklarımızın yanında siyaset konuşulmasını hiç arzu etmiyoruz. Ama öyle bir hale geldik ki gündemden kopamıyoruz. Onların konuşacağı başka şeyler olmalı hayatta. Ne oyun kaldı ne eğlenceleri kaldı. Bizim ruh halimiz onlara yansıyor. O kadar üzülüyorum ki onlar adına. Sadece o psikolojiden o havadan çıksınlar istiyorum.

İmamoğlu : Göz göze konuşabilmek, birbirini anlayabilmek, sizi dinlemek, yöneticinin ona fayda sunmayı başarabilmesi. O kadar güzel işlerimiz var ki yapabileceğimiz. Bu süreci atlatmak zorundayız. Hepimizin çoluğu çocuğu bu yaşananlardan etkileniyor. Raziye hanım o kadar güzel anlattınız ki. Kız kardeşim, eşim neye vahlanıyorsa, aynı cümleler. O kadar güzel izah ettiniz ki, var olun. İnşallah başaracağız."

İBB, KÜLTÜR MERKEZLERİNDE DERSLER VERECEK

İmamoğlu'nun ziyareti sırasında karşılaştığı öğrenciler de üniversitelerin kapatılmasından şikayet etti. İmamoğlu, farklı branşlarda Türkiye'nin önemli öğretim üyelerine kültür merkezlerinde ders verdireceğini söyleyerek öğrencileri katılmaya çağırdı.