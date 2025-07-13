Perinçek'ten PKK İçin Af Teklifi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, terör örgütü Pkk'nın silah bırakmasına ilişkin, "Milli demokratik devrimimizin temel programının başta gelen amaçlarından biri Türkiye topraklarında yaşayan bütün insanlarımızın Türk milletinde bütünleşmeleridir. Bu nedenle önerilen kanunun başlığını 'Feshedilen PKK Terör Örgütü Mensuplarının Devletle ve Toplumla Bütünleşmelerine İlişkin Af Kanunu' olarak belirliyoruz." dedi.

Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti güvenlik örgütlerinin, PKK terör örgütünün hayatına son verme ve son teröristi etkisiz hale getirme görevinde tarihi bir başarıya imza attığını söyledi.

Bu başarıya, şehitlerin kanları ve gazilerin eşsiz fedakarlıklarıyla ulaşıldığını belirten Perinçek, "En önemlisi, bu kararın stratejik bir amaca bağlanmış olmasıdır. Öcalan, fesih ve silah bırakma kararının devlet ve toplumla bütünleşme amacıyla alınması gerektiğini vurgulamaktadır." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin ifade edilen hedefin ötesinde "Bütünleşen Türkiye" süreci olarak benimsenmesi gerektiğini aktaran Perinçek, şöyle devam etti:

"Terörü ülke hayatından temizlemek, kuşkusuz önemli bir hedeftir. Ancak teröre karışmış olan unsurların ve onların denetimi altında kalan vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletiyle bütünleşmeleri, stratejik bir hedeftir. 19. yüzyılın ortalarından bu yana devam eden milli demokratik devrimimizin temel programının başta gelen amaçlarından biri Türkiye topraklarında yaşayan bütün insanlarımızın Türk milletinde bütünleşmeleridir. Bu nedenle önerilen kanunun başlığını 'Feshedilen PKK Terör Örgütü Mensuplarının Devletle ve Toplumla Bütünleşmelerine İlişkin Af Kanunu' olarak belirliyoruz."

Sunduklarını kanunun yürürlüğe girmesinin, PKK'nın kendisini feshetmesi ve silah bırakması kararının Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından resmen saptanmasına bağlı olduğunu belirten Perinçek, fesih kararının geçerlik kazanması için Milli Güvenlik Kurulunca da saptanması gerektiğini söyledi.

Doğu Perinçek, şimdi Türkiye Cumhuriyeti ile Türk milletinde bütünleşme zamanı olduğunu kaydederek, "Türkiye'nin içine girdiği süreçte cepheleşme, PKK'nın silah bırakmasını isteyen güçler ile PKK'nın silah bırakmasını önlemek isteyen güçler arasındadır. Örgütle bağına son verenler ve silah bırakanlar ile terör faaliyetinde ısrar edenler arasında ayrım yapmak, Türkiye'nin güvenliği ve teröre karşı etkin sonuçlar almak açısından da gereklidir." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, 15 maddeden oluşan af önerisini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı ile siyasi partilerin yönetimlerine göndereceklerini de sözlerine ekledi.