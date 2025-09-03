Vatan Partisi, Çin'in Japon saldırganlığına karşı zaferini kutladı

ANKARA, 3 Eylül (Xinhua) -- Ankara'daki parti genel merkezinde bir araya gelen Vatan Partisi üyeleri, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen büyük kutlamaları takip etti.

Etkinlik kapsamında düzenlenen askeri geçit töreni de canlı yayımlandı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, törende bir konuşma yaptı ve birlikleri denetledi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, törende verilen mesajların yalnızca Çin için değil, aynı zamanda tüm insanlık için anlamlı olduğuna dikkat çekti.

Bursalı, "Bu büyük zafer, yani Çin halkı ve ordusunun Japon saldırganlığına karşı yürüttüğü tarihi direniş ve kazandığı zafer, yalnızca Çin'in değil, insanlığın ve emperyalizme karşı direnen tüm halkların zaferidir" dedi.

Törenin yalnızca geçmişi anmakla kalmadığını, aynı zamanda geleceğe dair güçlü mesajlar da verdiğini belirten Bursalı, "Yeni dünyanın ayak seslerini bu törende duyduk. Biz Vatan Partisi olarak Türkiye'de emperyalizme karşı ön cephede direnen bir parti olarak bundan büyük bir onur ve gurur duyduk" diye ekledi.

Çin'in tarihsel devrimci mücadelesine de dikkat çeken Bursalı, "1949'da Mao Zedong önderliğinde gerçekleştirilen Çin Devrimi, Çin halkının ve ordusunun kahramanlığıyla başarıya ulaştı. Bugün de Sayın Xi Jinping'in liderliğinde devam eden sosyalizm yürüyüşü, dünyaya barış, kalkınma ve güvenlik sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Geçit töreninde sergilenen Çin ordusunun gücünün, barış için güvence olduğuna işaret eden Bursalı, "Çin ordusu ulusları bölmeye çalışan emperyalist ordulara karşı dost ve barışın koruyucusu olarak yükselmektedir. Sayın Xi Jinping'in de vurguladığı gibi, insanlığın kaderi ortaktır ve bu ortaklık hem güvenlikte hem ekonomide daha da gelişecektir" dedi.

Vatan Partisi Genel Saymanı ve Başkanlık Kurulu Üyesi Şehmus Yıldırım Gençer de törene ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gençer, "Bugün Japon emperyalizmine karşı kazanılan büyük zaferin 80. yılında düzenlenen askeri töreni ve yapılan konuşmaları izledik. Gerçekten de dostlara güven, düşmanlara korku veren bir gösteri oldu" diye konuştu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kahramanlığına dikkat çeken Gençer, "Binlerce yıllık tarihe sahip Çin'i işgal etmek ya da egemenlik altına almak mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Gençer, Japon emperyalizminin bunu denediğini, ancak "Çin Komünist Partisi önderliğinde bu saldırganlığın boşa çıkarılıp büyük bir karşı taarruz gerçekleştirildiğini" söyledi.

Güçlü orduların barışın teminatı olduğunu vurgulayan Gençer, "Bugün barışın teminatı güçlü ordulardır. Bu, ilk bakışta çelişkili görünebilir, ancak tarihte örneklerini gördüğümüz gibi barış ancak güvenlikle mümkündür" dedi.

Vatan Partisi temsilcilerine göre, Beijing'de düzenlenen tören sadece Çin'in tarihi direnişini anmakla kalmadı, aynı zamanda Asya'da yükselen yeni uygarlığın da güçlü bir işareti oldu.