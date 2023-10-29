VATAN CADDESİ'NDE CUMHURİYET BAYRAMI 100'ÜNCÜ YIL TÖRENİ-2

İSTANBUL'DA 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi geçit töreni Vatan Caddesi'nde yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Fatih'teki Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı. Resmi geçit törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Ali Sivri katıldı. Kutlamalar kapsamında Gül, İmamoğlu ve Sivri; üstü açık araç üzerinden vatandaşları selamladı. Tören, İstiklal Marşı ve Saygı duruşuyla beraber başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

"KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLARAK DOĞAN CUMHURİYETİMİZİ İLELEBET PAYİDAR KILMAK, EN ÖNEMLİ VAZİFEMİZDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100'üncü yılını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla, Cumhuriyetimizi daha da güçlendirerek, yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz. Bizzat Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle 'kimsesizlerin kimsesi' olarak doğan Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak, en önemli vazifemizdir. Bu anlayışla son 22 yılda ülkemizi başarıdan başarıya, zaferden zafere koşturduk. Asırlık ihmalleri ve eksikleri gidererek yatırımlarla, Cumhuriyetimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak adımları attık. Demokrasiden ekonomiye, güvenlikten adalete, eğitimden sağlığa, tarımdan dış politikaya varıncaya kadar her alanda tarihi reformları hayata geçirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, Gazi Mustafa Kemal'in 'Milli mücadelenin maksat ve gayesi, milletin tam istiklalini ve kayıtsız, şartsız egemenliğini sağlamak ve sürdürmektirö diyerek ortaya koyduğu idealini, yaklaşık bir asır sonra da olsa, gerçeğe dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

'TÜM DÜNYADA 'KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Erdoğan, "Şimdi de ' Türkiye Yüzyılı' hedefiyle Cumhuriyetin ikinci asrını dünyada milletimizin asrı yapmak için canla-başla çalışıyoruz. Büyüyen ekonomimiz, güçlenen demokrasimiz, artan itibarımız, genişleyen nüfuz alanımız, ilkeli ve vizyoner dış politikamızla ülkemizle birlikte tüm dünyada 'kimsesizlerin kimsesiö olmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin her başarısının bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumlar tarafından umutla takip edildiğini görmekten bahtiyarlık duyuyoruz. Harici ve dahili bedhahlara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye ülküsünü yüceltmekte kararlıyız. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan terör örgütlerine, hala bir asır önceki hesapların peşinde koşan müstevlilere, ülkemizin başarılarından rahatsız olan kifayetsiz muhterislere, hasılı, millet ve memleket düşmanlarına rağmen diğer hedeflerimiz gibi, inşallah Türkiye Yüzyılını da hayata geçireceğiz" dedi.

"DERDİMİZ; BU ÜLKEYİ MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNİN ÜSTÜNE ÇIKARMAKTIR"

Törede konuşan Vali Gül, "Aziz milletimiz maziden atiye hiçbir surette esarete, zillete boyun eğmemiştir. Bu eşsiz karakter, ecdadımıza nice destanlar yazdırmıştır. Anadolu'nun kapılarını açtırmış, cihan imparatorluğu kurdurmuştur. Sevr'i parçalayıp tüm emperyalist devletlerin suratına tokat gibi çarpmıştır. Nihayetinde tüm ihtişamıyla 'ezelden beri hür yaşamış" bu milletin evlatlarının omuzlarının üstünde yükselen Türkiye Cumhuriyeti var olmuştur. Siyasi, sosyal ve ekonomik alanda attığı adımlarla bölgesindeki ve dünyadaki önemini daha da pekiştirmiştir. Bugün de güçlü demokrasisi ile Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyıl'ını inşa etme yolunda emin adımlarla yürüyüşüne devam etmektedir" şeklinde konuştu. Gençlere de seslenen Gül 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yeryüzünün en çetin mücadelesiyle kurulan milli onurumuzun simgesi Cumhuriyetimizin, sizlerin omuzlarında yükseleceğini bildiriyor. Allah'ın izniyle, 'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller' Gazi'nin tevdi ettiği bu görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Yürekten inanıyoruz ki getirmeye de devam edeceklerdir" dedi.

Törende liseli öğrencilerden oluşan koro tarafından şarkılar söylenirken il genelinde yapılan şiir yarışmasında birinci olan öğrenciler şiirlerin okundu. Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 100 öğrenciden oluşan halk oyunları gösterisi büyük ilgi gördü. Törene gelen çok sayıda vatandaş söylenen şarkı ve türkülere ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti. Program polis özel harekat helikopterinin gösterileriyle devam etti. Kutlamalar, resmi geçit töreni ile son buldu.