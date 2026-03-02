Haberler

Ordu'da yiyecek arayan vaşak görüntülendi

Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir yıl aradan sonra tekrar görüntülenen vaşak, yiyecek arayışında güvenlik kamerasına takıldı. Belediye başkanı, bu durumun nesli tükenme tehlikesindeki vaşak için önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yiyecek arayan vaşak, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Gökçebayır Mahallesinde, Akkuş Belediyesine ait Güneş Enerjisi Santrali'nin bulunduğu karlı bölgede ilerleyen vaşak, bir süre çevrede dolaştı.

Etrafta yiyecek arayan vaşak, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gecenin hayaleti bir yıl sonra yeniden geldi. Geçtiğimiz yıl Akkuş'ta ilk kez güneş enerji santralimizin güvenlik kameralarında görüntülenen nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak bir yıl sonra yeniden ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
