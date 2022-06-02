Vaşağın yaban keçisini kovalama anı görüntülendi - Haberler

Tunceli'de nesli koruma altına olan vaşağın, yaban keçisini kovalama anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte yaşayan doğasever Ersin Han, Çağdaş Bozkurt ve Murat Bozkurt, Pülümür Vadisi'ne gezinti yapmaya gitti.

Vadideki Kutudere mevkisinde vakit geçiren doğaseverler, ormanlık alanda otlayan 2 yaban keçisi ve onları avlamaya çalışan bir vaşak fark etti.

Doğaseverler vaşağın, yaban keçilerinden birini kovalayarak yakalamaya çalıştığı anı cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Görüntüde vaşağın çalıların arasında gizlenmesi ve kendisine doğru yaklaşan keçiyi kovalaması yer alıyor. Vaşaktan kaçan keçi de Pülümür Çayı'na atlayarak karşı kıyıya geçiyor.

Murat Bozkurt, AA muhabirine, vaşakla karşılaşmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Vaşağın keçilere saldırdığını gördüklerini anlatan Bozkurt, "O mükemmel ana tanıklık ettik. Bundan ötürü içinde yaşadığımız bu muhteşem doğanın önemini bir kez daha anlamış olduk." dedi.

AA / Güncel