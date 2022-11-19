Varank: Gizli ya da açık ambargolarla karşı karşıya kalan bir ülkeyiz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Malumunuz zaman zaman gizli ya da açık ambargolarla karşı karşıya kalan bir ülkeyiz. Çok uzaklara da gitmeye lüzum yok, daha yakın zamanda İHA'ların kameralarının çeşitli bahanelerle ülkemize nasıl verilmediğini hepimiz şahitlik ettik. Verilmedi de ne oldu? Kendi kameramızı kendimiz yaptık. Bu manada baktığınızda, teknoloji üretmek demek aslında siyasi bağımsızlığı da tam anlamıyla kazanmak demek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tuzla'da bulunan bir beyaz eşya ve teknoloji firmasının fabrikasında "Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı" kapsamında TÜBİTAK'ın da destekleriyle hayata geçirilen "İleri Malzeme Filtrasyon ve Hijyen Teknolojileri Laboratuvarı" açılış törenine katıldı. TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr.Hasan Mandal da Bakan Varank'a eşlik etti. Varank, konuşması öncesinde alanda sergilenen ürün ve teknolojileri inceledi, yetkililerden ürün ve teknolojiler hakkında bilgi aldı.İncelemeleri sonrasında açılış konuşması gerçekleştiren Varank, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak özel sektör iş birliğinde ülkemizin inovasyon ekosistemini büyütmeye devam ediyoruz. Takip edenler bilirler. Bu yıl içerisinde finansal teknolojiler, biyoteknoloji ve mobilite gibi tematik alanlara ev sahipliği yapan teknolojiyi geliştirme merkezlerinin açılışlarını gerçekleştirdik. Rekabetçi sektörler programı kapsamında endüstriyel tasarım merkezlerinden Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafinerisine kadar birçok önemli araştırma altyapısının açılış heyecanına hep birlikte şahit olduk. İşte bugün de bu zincire yeni bir halka daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Beyaz eşya sektörünün güçlü lokomotifi Arçelik'in TÜBİTAK destekli 'İleri Malzeme Filtrasyon ve Hijyen Teknolojileri Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yol, hiç şüphesiz katma değerli ve yüksek teknolojili üretimden geçiyor. Malumunuz zaman zaman gizli ya da açık ambargolarla karşı karşıya kalan bir ülkeyiz. Çok uzaklara da gitmeye lüzum yok, daha yakın zamanda İHA'ların kameralarının çeşitli bahanelerle ülkemize nasıl verilmediğini hepimiz şahitlik ettik. Verilmedi de ne oldu? Kendi kameramızı kendimiz yaptık. Bu manada baktığınızda, teknoloji üretmek demek aslında siyasi bağımsızlığı da tam anlamıyla kazanmak demek" dedi. Mikroçip imalatı için yatırım çağrısında bulunan Bakan Varank, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'de taş üstüne taş koyan bütün müteşebbislerimizin her zaman yanında durmaya çalışıyoruz. Bu manada Arçelik altyapılardan insan kaynağına ve araştırma. Projelerine kadar desteklediğimiz şirketlerin en önde gelenlerinden bir tanesi. Tabii ben şimdi Arçelik'le ilgili bir çağrıyı da bir duyuru da tekrar bu kürsüden yapmak istiyorum. Inverter kompresörler ne kadar önemli ve değerli ise, Türkiye'de aynı derecede önemli ve değerli bir yatırım da yapılması gerekiyor. Nedir bunlar? Mikroçipler. Ben Arçelik'in ne kadar çip tükettiğini biliyorum. Bence bir çip yatırımı yapmak Arçelik'e yakışır. Gelin beraber çalışalım, biz verebileceğimiz desteği verelim. Bu çip yatırımını Arçelik'le beraber ülkemize kazandıralım diyorum" şeklinde konuştu.