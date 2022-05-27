Vanlı Esnaftan Seyit Torun'a: "İnşallah Bizi Bu Kötü Durumdan Kurtarırsınız" - Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Van'da esnafın ve yurttaşların sorunlarını dinledi. Cep telefonu satan bir esnaf, Torun'a, "Şu anda müthiş bir potansiyele sahipsiniz. Bu bir fırsat. İnşallah o fırsatı iyi değerlendirirsiniz, bizi bu kötü durumdan kurtarırsınız" dedi. Bir yurttaş ise "Bu ülkeye, Türkiye'ye yazık. Eskiden biri devlet dairesinde yolsuzluk yaptığı zaman yedi memleketten kovuyorlardı. Ama bugün Türkiye'nin hepsi gitti, kimsenin kılı kıpırdamıyor" diye konuştu.

Seyit Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Van'da yapılacak olan CHP'li Belediye Başkanları Buluşması öncesinde esnafla ve yurttaşlarla dertleşti.

"İNŞALLAH BİZİ BU KÖTÜ DURUMDAN KURTARIRSINIZ"

Torun'un ziyaret ettiği cep telefonu ve aksesuarları satan bir esnaf, "Şu anda müthiş bir potansiyele sahipsiniz. Bu bir fırsat. İnşallah o fırsatı iyi değerlendirirsiniz, bizi bu kötü durumdan kurtarırsınız" dedi. Torun da "Değerlendireceğiz" karşılığını verdi.

Torun, "Sorun şu; sen şu sattığın telefondan vergi veriyorsun. İçtiğin sudan, aldığın ekmekten vergi veriyorsun. Bu vergiler nereye gidiyor? Eğer bu vergiler vatandaşın lehine kullanılsa vatandaşın satın alma gücü yükselir. Vatandaşın satın alma gücü yükselmiyorsa bu para belli bir yerde toplanıyor demektir. İşte biz de diyoruz ki o parayı vatandaşa verdiğimizde sorun çözülüyor" diye konuştu. Esnaf ise "Biz nereye gittiğini biliyoruz" dedi.

Torun, "Çözüm var ama halk lehine kullanmıyorlar. Yoksa bu memleketin her tarafı üretim" derken esnaf da "Abi, işte bu fırsatlarla gelin, kurtarın bizi. Biz, bunu, bu güzel memlekette hak etmiyoruz" diye karşılık verdi.

"NE OLURSA VATANDAŞA OLUYOR"

Torun'a yaşadıkları sorunları anlatan ve emekli olduğunu söyleyen bir yurttaş da "3 bin 500 TL maaş alıyorum. Bir şeker alıyordum 20 TL'ye, şimdi alıyorum 100 TL'ye. Ne olursa vatandaşa oluyor. Alt kesime, fakir fukaraya oluyor" dedi. Torun da "Yükü hep alt kesim çekiyor. Birileri maalesef bu ülkenin kaymağını yiyor" diye konuştu.

Diğer bir yurttaş ise Torun'a, "Yeter, bu ülkeye, Türkiye'ye yazık. Eskiden biri devlet dairesinde yolsuzluk yaptığı zaman yedi memleketten kovuyorlardı. Ama bugün Türkiye'nin hepsi gitti, kimsenin kılı kıpırdamıyor. Üzülüyoruz" dedi.