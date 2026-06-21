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Albüm: Kanada'da Düzenlenen Retro Oyun Fuarı, Oyun Tutkunlarına Nostalji Yaşattı

Albüm: Kanada'da Düzenlenen Retro Oyun Fuarı, Oyun Tutkunlarına Nostalji Yaşattı
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Kanada'nın New Westminster kentinde düzenlenen Vancouver Retro Oyun Fuarı, klasik video oyun konsolları, atariler ve koleksiyon parçalarıyla her yaştan binlerce oyun tutkununu bir araya getirdi.

VANCOUVER, 21 Haziran (Xinhua) -- Her yıl düzenlenen Vancouver Retro Oyun Fuarı, Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı New Westminster kentinde ziyaretçilerini ağırladı.

Klasik video oyunu konsolları, atariler, koleksiyon parçaları ve hatıralıkların yer aldığı fuar, her yaştan binlerce oyun tutkununu bir araya getirdi.

Kaynak: Xinhua
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