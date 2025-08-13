Vancouver Adası'ndaki Orman Yangınları Kontrolden Çıktı

Kanada'da orman yangınları, alışılmadık bir kuraklık ve kuvvetli rüzgarlarla büyümeye devam ediyor. Yetkililer, duman seviyelerinin sağlık riskleri oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

NEW Kanada'da Orman Yangını Servisi yetkilileri, Vancouver Adası'ndaki orman yangınlarının kontrolden çıkarak genişlemesinin "alışılmadık" bir durum olduğunu belirtti.

Orman Yangını Servisi'nden yangın bilgilendirme görevlisi Julia Caranci, düzenlediği basın toplantısında, eşi benzeri görülmemiş bir kuraklık, kuvvetli rüzgarlar, sıcak hava ve arazi koşullarının da etkisiyle yangının büyüdüğünü ve bunun alışılmadık bir durum olduğunu ifade etti.

Caranci, "Coastal Fire Centre'da çalıştığım 7 yıl boyunca Vancouver Adası'nda böyle bir yangın gördüğümü sanmıyorum." dedi.

Öte yandan Kanadalı yetkililer, Port Alberni ve Lake Cowichan gibi bölgelerde yaşayanlara, artan duman seviyelerinin sağlık risklerini artırabileceği gerekçesiyle, açık havada uzun süre kalmamalarını tavsiye etti.

Vancouver Adası'ndaki Port Alberni kenti yakınlarında dün başlayan Mount Underwood yangını, gün boyunca genişledi ve bugün de kontrol altına alınamadı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
