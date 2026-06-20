Haberler

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la müzakerelerin en erken yarın başlayabileceğini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'deki ABD-İran müzakerelerinin en erken yarın başlayabileceğini ve kendisinin de birkaç gün içinde bu ülkeye gideceğini söyledi. Ateşkesin süreceğini belirten Vance, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere açık olduğunu ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'deki ABD- İran müzakerelerinin en erken yarın başlayabileceğini ve kendisinin de birkaç gün içinde bu ülkeye gideceğini söyledi.

Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'la müzakerelerin başlaması için son hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Diplomatik süreçlerin her zaman biraz zorlu olduğunu ve birçok ön hazırlık gerektirdiğini anlatan Vance, İsviçre'ye İran, Katar ve Pakistanlı yetkililerin ulaşmalarını beklediklerini söyledi.

Kendisinin de birkaç gün içinde yola çıkacağı bilgisini veren Vance, görüşmelerin ne zaman başlayacağı sorusuna "En erken yarın. İran hükümeti ile Katar ve Pakistan hükümetlerinden yetkililer geldiğinde görüşmeleri başlatacağız." yanıtını verdi.

"Ateşkes sürecek" mesajı

Öte yandan Vance, "stratejik uygulamadaki olası farklılıklara rağmen" Washington'un mevcut ateşkesi sürdürebileceğinden "çok emin" olduğunu ifade etti.

"Ateşkesi sürdürebileceğimizden son derece eminim. Hedefler konusunda bir ayrılık mı var, yoksa bazen sadece bu hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda bir görüş ayrılığı mı var, bunu bilmiyorum." diyen Vance, İsrail hükümeti içinde bazı görüş ayrılıkları olsa da ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakereler konusundaki tutumunun net olduğunu vurguladı.

Hürmüz Boğazı geçişlere açık

Diğer yandan Vance, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı geçici olarak geçişlere kapattığı açıklamasından önce verdiği röportajda, Boğaz'a ilişkin haberler hakkında ellerinde net bir bilgi olmadığını kaydetti.

Vance, "Son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı'ndan 16 milyon varil petrol geçti. Bu rakam, savaş başlamadan önceki seviyeye neredeyse ulaşmış durumda ve bu da Boğaz'ın şu anda gerçekten açık olduğunu gösteriyor." yorumunu yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı, "İranlıların Hürmüz Boğazı'nı halen kapatmaya devam ettiklerine dair herhangi bir kanıt görmüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
İran 'Hürmüz Boğazı'nı kapattık' dedi, ABD görüşme için tarih verdi

İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık

İBB yöneticisini kaçıran tetikçi ifadesinde döküldü! Korkunç detaylar
Öğretmenin cinsiyet değiştirdiği iddiası kriz çıkardı! MEB inceleme başlattı

Öğretmen cinsiyet değiştirdi, okulda kriz çıktı
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

Elendikten sonra yıldız futbolcumuza mesaj yağmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti

Erdoğan "Türkiye tarihinde bir ilk" diyerek duyurdu
Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! A Milli Takım'dan 2 futbolcunun ismini verdi

İki futbolcunun ismini verip canlı yayında fena patladı
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Belediye başkanı 13 milyonluk aracını böyle savundu: G.tü b.klu bir...