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Beşiktaş'tan Pavlidis için 40 milyon Euro

Beşiktaş'tan Pavlidis için 40 milyon Euro
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Beşiktaş, Benfica'nın golcüsü Vangelis Pavlidis transferinde gözünü kararttı. Siyah-beyazlıların Yunan forvet için teklifini 40 milyon Euro'ya çıkaracağı öne sürüldü.

  • Beşiktaş, Benfica'nın forveti Vangelis Pavlidis için 40 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.
  • Benfica, Pavlidis için 50 milyon euro talep ediyor.
  • Pavlidis, 2023-24 sezonunda 53 resmi maçta 30 gol ve 6 asist kaydetti.

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak ve şampiyonluk yarışında güçlü bir şekilde yer almak isteyen Beşiktaş, forvet transferinde gözünü kararttı. 

PAVLIDIS İÇİN YENİ HAMLE

Siyah-beyazlıların bir süredir peşinde olduğu Benfica'nın Yunan santrforu Vangelis Pavlidis için yeni bir hamle hazırlığında olduğu iddia edildi.

40 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

A Bola'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Benfica'nın kapısını daha önce 20 milyon euro civarında bir rakamla çalmış ancak ret cevabı almıştı. Hücum hattına dünya çapında bir golcü getirmekte kararlı olan siyah-beyazlı yönetim, bu kez teklifini 40 milyon euro seviyesine çekmeye hazırlanıyor.

BENFICA'NIN BEKLENTİSİ

Yıldız oyuncusunu kolay kolay elden çıkarmak istemeyen Portekiz ekibi Benfica, kapıyı 50 milyon eurodan açıyor. Taraflar arasındaki sıkı pazarlıklar ve temaslar sıcaklığını korurken, Beşiktaş'ın masaya koyacağı bu yeni teklifin Benfica'nın inadını kırabileceği ve istenen rakama oldukça yaklaştığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Benfica formasıyla muazzam bir sezonu geride bırakan 27 yaşındaki Yunan golcü, çıktığı 53 resmi maçta 30 gol ve 6 asistlik göz kamaştırıcı bir performans sergileyerek Avrupa'nın en formda golcülerinden biri olduğunu kanıtladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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