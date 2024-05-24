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Van YYÜ Edebiyat Fakültesi'nde Bilimsel Kitap Yayımlayan Akademisyenlere Teşekkür Belgesi Verildi

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi'nde 2023'te kitap yayımlayan akademisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, yayınlanan eserlerin bilim dünyasına ve öğrencilerin geleceğine katkı sağladığını belirtti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ( Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi'nde bilimsel kitap yayımlayan ve editörlük yapan akademisyenlere teşekkür belgesi verildi.

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi'nde 2023'te kitap yayımlayan akademisyenler için teşekkür belgesi takdim töreni düzenlendi.

Ercişli Emrah Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, fakültede görevli akademisyenlerin 2023'de birbirinden değerli eserlere imza attığını söyledi.

Eserlerin bilim dünyasına değer kattığını belirten Çavuşoğlu, "Söz uçar yazı kalır.' Bu doğrultuda 2023'te fakültemizin 11 bölümünden 14 hocamız, kitap yayımladı, 18 hocamız ise kitap editörlüğü görevi yaptı. Bu anlamda çok verimli bir yıl geçirdik. Hazırlanan eserler hem bilim dünyasına hem de öğrencilerimizin geleceğine yön verecek. Önümüzdeki yıllarda yayın sayısının daha da artmasını temenni ediyorum. Bu anlamda akademisyenlerimize teşekkür ederim." dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya da "Yayın, kitap ve editörlük konularında eser veren tüm hocaları tebrik ediyorum. Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. O yüzden hocalarımızın da bu konulardaki çalışmalarını çok önemsiyorum. Umarım eserlerin devamı gelecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından eser yayımlayan 14 akademisyene teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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