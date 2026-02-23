Haberler

Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 406 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, Van ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda 406 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlar, jandarma ve savcılıkların koordinasyonunda gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, Van ve Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 406 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van, Gevaş, Çaldıran, Başkale ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında, 271 kilogram metamfetamin, 96 kilogram skunk, 39 kilogram esrar olmak üzere toplam 406 kilogram uyuşturucu madde ile 2 bin 540 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Açıklamada, uyuşturucu imalatçısından satıcısına kadar zehir tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
