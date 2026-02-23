Van ve Hakkari'de uyuşturucu madde operasyonu; 406 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı: Van ve Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 406 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı