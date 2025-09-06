Van ve Hakkari'de Filistin'e Destek Açıklamaları

Van ve Hakkari'de, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Van'da Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen program için Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla tekbir getirdi, Filistin'e destek sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan platform sözcüsü Hayati Beyde, Gazze'de devam eden hukuksuz abluka, işgal ve yerinden etme politikalarının tüm dünyanın gözleri önünde canlı yayında izlenen bir soykırıma dönüştüğünü söyledi.

Gelinen noktada her gün çocukların, kadınların ve yaşlıların açlıktan hayatını kaybettiği bir tabloyla karşı karşıya kalındığını belirten Beyde, şunları kaydetti:

"Gazze'de sadece silahlar değil, açlık da bir savaş aracı olarak kullanılmakta. Gıda, ilaç ve temiz suya erişim kasten engellenmektedir. Bu tabloya bütün insanlık şahittir. Batısından doğusuna tüm dünyanın özgür ve onurlu insanları, yaşanılan bu büyük zulme daha fazla sessiz kalmayacağını en yüksek sesle dile getirmektedir.

ABD'nin ve Avrupa'nın meydanları, kampüsleri dahi tarihin doğru tarafında yer almak için eğitiminden ve kariyerinden, belki bunlardan çok daha fazlasından vazgeçmeyi göze alan insanlarla dolup taşmaktadır çünkü şahitlik sorumluluk gerektirir. İşte tam da bu sorumluluğu üstlenmek için 44 farklı ülkeden insanlar bir araya gelmiş, Küresel Sumud Filosu'nu oluşturmuştur. Bu yönüyle filo, insanlık vicdanının ortak yansımasıdır."

"Acil insani koridor oluşturulmalı"

Hakkari'de de İHH İnsani Yardım Vakfı Hakkari Derneğince Bulvar Caddesi'nde basın açıklaması düzenlendi.

Derneğin yöneticisi Yılmaz Önal, Gazze'de iki yıldır yaşanan katliam ve soykırımın tahammül edilemez noktaya ulaştığını ifade etti.

Gazze ve insanlık için yapılan her adımı olumlu gördüklerini dile getiren Önal, "Gazze'deki mezalime yönelik parlamenter diplomasi hamlelerini değerli ve anlamlı buluyoruz fakat Gazze'nin içinde bulunduğu durumun bundan çok daha fazlasını gerektirdiğini düşünüyoruz. Gazze, geri dönülmez bir aşamaya girmiş durumda. Gazze'deki mevcut ablukanın kalkması için acil insani koridor oluşturulmalı." diye konuştu.