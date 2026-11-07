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Van Özalp'te tır ile minibüs çarpıştı, 9 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

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Van Özalp'te tır ile minibüs çarpıştı, 9 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı
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Van'ın Özalp ilçesinde Özalp-Saray kara yolunda tır ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle kapanan yol kontrollü geçişe açıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Özalp- Saray kara yolunda sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen tır ile yolcu minibüsü çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunda polis ve jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Yolda araçların kontrollü geçişine izin verildi.

Van Valisi Ozan Balcı, AA muhabirine, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, minibüs ile tırın çarpıştığını söyledi.

Balcı, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
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