Doğu Anadolu'da Kar İşleri Engelledi

Doğu Anadolu'da Kar İşleri Engelledi
Güncelleme:
Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 758 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi nedeniyle 88 mahalle ve 128 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı 216 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele ekipleri, kar yağışının aralıklarla etkili olduğu kent merkezinde de kaldırım ve yollarda biriken karları temizledi.

Muş

Muş'ta etkili olan kar ve tipinin ardından ulaşımda aksamalar meydana geldi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kar nedeniyle 145 köy yolunun kapandığını söyledi.

Karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirten Yentür, "İlimizde 145 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerimiz, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için yoğun çaba gösteriyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Fırtınanın etkili olduğu yüksek kesimlerde ise çalışmalarımızı kontrollü bir şekilde yürütüyoruz." diye konuştu.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte, belediye ekipleri de yollarda ve kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Bitlis

Bitlis'te etkili olan kar yağışının ardından 300 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti.

Kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin sahada görev yaptığını ifade eden Kurtkan, acil durumlar için de ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

Kent merkezinde Karayolları ve Belediye ekipleri ana arterler ile ara sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Hakkari

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de çarşı merkezi ile mahalle yollarında kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
