Van, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Ev Sahipliğine Hazırlanıyor

(VAN) - Van, 11-19 Temmuz arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında üçüncü kez kültür, sanat ve gastronomi mirasını ziyaretçilerle buluşturacak. Dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan atölyelere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan festival, Van'ın tarihi ve kültürel mirasını sanatla buluştururken, şehrin zengin mutfak kültürünü de 25'ten fazla Lezzet Noktası seçkisiyle ziyaretçilerin keşfine sunacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 10. durağı Van olacak. Van'da 11 Temmuz'da başlayacak festivalde Lezzet Noktası seçkisinde yer alan 25'ten fazla restoran, kafe ve yerel işletme, şehrin zengin mutfak kültürünü ziyaretçilerle buluşturacak.

Van Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi programına TV programcısı ve akademisyen şef Asuman Kerkez ev sahipliği yapacak. Şef Mehmet Fatih Sarp, şef Aydın Demir, şef Mehmet Gök, girişimci Gamze Cizreli, girişimci Bekir Kaya ve gastronomi yazarı Emine Tunadan da festivalde konuk olarak yer alacak.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Van kahvaltısı geleneği başta olmak üzere, otlu peyniri, inci kefali, keledoş, kurut aşı, kete ve etli köfte çeşitleri, murtuğa, kavut, Van balı, bakliyat ve reçel çeşitleri gibi kente özgü lezzetler festival boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Festival akşamları Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda konserler düzenlenecek. Program kapsamında Buray, Sefo, Kıraç, Simge, Fatma Turgut, Murat Boz, Sagopa Kajmer ve Bayhan sahne alacak.

SERGİ, SÖYLEŞİ, ATÖLYE VE ÇOCUK ETKİNLİKLERİ FESTİVALDE DENEYİMLENECEK

Festival kapsamında Van Müzesi'nde "Yaşayan Miras: Van Sergisi", "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri", "Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri" sanatseverlerle buluşacak. Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü'nde ise Çocuk Köyü Etkinlikleri ve Aselsan Çocuk Şenliği çocukların eğlence dünyasına ortak olacak. Geleneksel sanat atölyeleri, yaşayan miras ve şehrin tarihi hakkında söyleşiler de Van Kültür Yolu Festivali'nde ziyaret edilebilecek.

Van Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecek olan "Toti ile Poti" tiyatro oyunu da festival kapsamında minik izleyicilerle buluşacak.

Festival etkinlikleri arasında ise FotoMaraton Van ve FotoMaraton Çocuk yer alacak. Katılımcıların kendi kadrajlarından şehri görecekleri ve eğlenceli bir rekabet ortamı yaratılacak etkinlikle Van, eşsiz fotoğraflarla buluşacak.

"AMACIMIZ VAN'IN KÜLTÜREL MİRASINI ÇAĞDAŞ SANATLA BULUŞTURMAK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuya ilişkin açıklamasında, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin her şehrin kendine özgü kimliğini ve kültürel birikimini öne çıkaran bir anlayışla hazırlandığını belirtti.

Ersoy, "Urartu'dan günümüze uzanan çok katmanlı tarihi, göl ile dağ arasında şekillenen özgün coğrafyası ve yaşayan kültürüyle Van, bu festivalde yalnızca bir ev sahibi değil, aynı zamanda kendi hikayesini sanat aracılığıyla anlatan önemli bir buluşma noktası olacak. Amacımız, Van'ın geçmişten bugüne taşıdığı kültürel mirası çağdaş sanatla buluşturarak hem yerel hem de uluslararası ziyaretçilerle daha güçlü bir etkileşim kurmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Van'ın köklü gastronomi kültürünün de festivalin önemli başlıklarından biri olduğunu vurgulayarak, 25'ten fazla Lezzet Noktası seçkisiyle Van kahvaltısından otlu peynire, inci kefalinden yöresel lezzetlere uzanan zengin mutfak kültürünün ziyaretçiler için özel bir keşif rotası oluşturacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA