Van'ın Vefa Platformu Başkanı, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ağrı'nın Hamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Osman Yıldız'ın Van'a Vefa Platformu Başkanı olduğu ortaya çıktı. Kazada eşi ve çocukları yaralanan Yıldız'ın ailesi, tedavi için Erzurum'a götürüldü.

TEDAVİ İÇİN ERZURUM'A GİTMİŞLER

Ağrı'nın Hamur ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Osman Yıldız'ın (47) Van'a Vefa Platformu Başkanı olduğu ortaya çıktı. Van'da aynı zamanda esnaflık yapan Yıldız'ın, kazada hayatını kaybeden eşi Taliha Yıldız (43) ve yaralanan çocukları Yusuf Çınar (8) ile Ahsen Yıldız'la (21) tedavi için Erzurum'a gittikleri öğrenildi. Cenazelerin de Van'da toprağa verileceği belirtildi.