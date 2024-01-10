Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'dan Gazeteciler Günü Mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akman, mesajında, mesai mefhumu gözetmeksizin ilkeli ve tarafsız haber anlayışıyla mesleğini icra eden tüm gazetecilerin gününü kutladı.

Gazetecilik mesleğinin büyük fedakarlık istediğini belirten Akman, şunları kaydetti:

"Kamuoyunun vicdanını temsil eden basın mensupları, zor şartlarda görevlerini icra ediyor. Milletimizin gözü, kulağı olan basın mensuplarımızın en önemli vasfı, gücünü halktan alarak tarafsız bir şekilde toplumu bilgilendirmektir. Günümüzde doğru habercilik büyük önem arz ediyor. Bu mesleğe emek veren tüm basın mensuplarının gününü tebrik ediyorum."