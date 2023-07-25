Van'ın Özalp ilçesinde sağanak sele yol açtı
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Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Boğazkesen Mahallesi'nde sel meydana geldi. Mahallede bazı evlerin bahçeleri su altında kaldı ve tarım arazileri zarar gördü. Can kaybı yaşanmadı.
Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan sağanak, bir mahallede sele yol açtı.
İlçede etkili olan sağanak sonrası Boğazkesen Mahallesi'nde sel meydana geldi.
Mahallede, bazı evlerin bahçesini su bastı, tarım arazileri zarar gördü.
Mahalle Muhtarı Dinçer Erbay, AA muhabirine, "Yağış sonrası 3 evin bahçesini su bastı. Bazı buğday tarlaları zarar gördü. Herhangi bir can kaybımız yok." dedi.
Kaynak: AA / Hakan Sarı - Güncel