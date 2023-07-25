Van'ın Özalp ilçesinde sağanak sele yol açtı

Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Boğazkesen Mahallesi'nde sel meydana geldi. Mahallede bazı evlerin bahçeleri su altında kaldı ve tarım arazileri zarar gördü. Can kaybı yaşanmadı.