Van'ın Muradiye ilçesinde kışı terk etmeyen çift, hayvanlarına bakıyor

Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle kışları boşaltılan 30 haneli kırsal mahalleyi Emrah Sarı ve eşi, hayvanlarına bakmak için terk etmiyor.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki kırsalda bulunan Güllüçimen Mahallesi'ndeki 30 hanenin 29'unda yaşayan yaklaşık 70 kişi, ağır geçen kış mevsimi nedeniyle sonbaharda evlerini terk ederek başka şehirlere ya da ilçe merkezine göç ediyor.

Kar kalınlığının yer yer üç metreyi bulduğu, kış boyunca tipi ve karın etkili olduğu mahallede yaşayan Emrah ve eşi Elmas Sarı ise geçim kaynakları olan küçükbaş hayvanları için evlerinden ayrılmıyor.

Okula giden iki çocuğunu ilçe merkezindeki kardeşinin yanına gönderen Sarı, üç çocuğu ve eşiyle 6 yıldır kışları mahallede kalıyor.

Uzun ve sert geçen kış öncesi barındıkları iki odalı evin bir odasına erzak ve temel ihtiyaçlarını depolayan Sarı çifti, tipi nedeniyle yolu sık sık kapanan yerleşim yerinde teknolojiden ve şehir gürültüsünden uzakta doğal bir yaşam sürdürüyor.

Bazı geceler sıcaklığın sıfırın altında 30 dereceye kadar düşmesiyle yaşamın zorlaştığı mahallede, günün büyük bölümünü kar üzerinde hayvanlarını beslemekle geçiren Sarı'ya en büyük desteği eşi veriyor.

Tüm imkansızlıklara rağmen omuz omuza vererek ağır kış koşullarıyla mücadele eden çift, geçimlerini sağladıkları 300 küçükbaş hayvanın bakımlarını özenle yapıyor.

Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri de çiftin yalnız yaşadığı mahallenin yolunun açık tutulması için çaba sarf ediyor.

"Burada yaşamak zor ama hayvanlarımız için mecburuz"

Emrah Sarı, AA muhabirine, kışın tipi ve kar nedeniyle çok zorlandıklarını söyledi.

Hayvanları ağıldan besleme alanına götürmenin zorluğuna rağmen kar üzerinde 300 koyununa baktığını anlatan Sarı, şöyle konuştu:

"Zamanımız hep koyunlarla geçiyor. Sabahtan akşama kadar koyunların içindeyiz. Bu iş dededen babama, ondan da bana kaldı. Ben de hayvancılık yapmaya kararlıyım. Bazen 2 metreden fazla kar yağıyor. Tipi sürekli etkili oluyor. Koyunların doğumları başladı, yılın ilk kuzuları geldi. Bazen hayvanlar hastalanıyor. Yol açılıyor ama tipiden dolayı sürekli kapanıyor. Her kapandığında Sayın Kaymakamımız yolu açtırıyor. Burası sessiz ve ıssız bir yer, kimse yok. Kurtlar sürekli geliyor. Köpeklerimiz olmazsa kurtlarla baş edemeyiz. Burada yaşamak zor ama hayvanlarımız için mecburuz. Hayvanlarımı bırakamıyorum. Başka geçim kaynağımız yok."

"Bu hayata alıştım"

Elmas Sarı ise bir yandan çocuklarına baktığını bir yandan da eşinin yardımına koştuğunu belirtti.

Zorlu hayat şartlarına alıştığını söyleyen Sarı, "6 senedir kışları yalnız geçiyorum. Sabah kalktığımda sobayı yakıyorum. Kahvaltı hazırlıyorum. Ekmek pişirdikten sonra eşime yardım ediyorum. Kuzuların bakımını yapıyorum. Bu hayata alıştım. Artık sıkılmıyorum çünkü günün büyük bölümünü çalışarak geçiriyorum." diye konuştu.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan da "Bu mahallemizde kışın tek bir ailemiz kalıyor. Hayvancılık ve tarım faaliyetlerini icra ederek hayatlarını sürdürüyorlar. Biz de üretim faaliyetlerini sürdüren bu ailemize ulaşım sağlayarak destek olmaya çalışıyoruz. Belediye olarak tüm ekiplerimizi seferber ediyoruz. Karla mücadelede tüm mahallelerde olduğu gibi bu mahallemizde de ulaşımı açık tutmaya çalışıyoruz. Ailemizin oradaki yaşantısına katkı sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.