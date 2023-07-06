Van'ın İpekyolu ilçesindeki Samancılar Sitesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Samancılar Sitesi'nde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra diğer kurumların araçları da yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucunda söndürüldü ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Can kaybının olmaması sevindirici bir durum olarak belirtildi.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Samancılar Sitesi'nde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bostaniçi Mahallesi'ndeki sitede bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu, Tuşba, Gevaş, Edremit ve Kurubaş grup amirliklerinden 16 araç ve 44 personel yangına müdahale etti.

Yangın, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA), AFAD, Karayolları, DSİ ve Orman İşletme Müdürlüklerinin de araç desteğiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucunda yangını söndüren ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Bölgeye gelerek çalışmaları izleyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, gazetecilere yangın hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Emniyet Müdürlüğümüzün TOMA araçları, İpekyolu ve Tuşba belediyelerinin ve kurumların araçlarıyla müdahale ediliyor. Şu anda kontrol altına alındı. Ancak samanın hemen alevlenen, çabuk yayılabilen bir yapısı var. Yangının neden çıktığı konusunda bir bilgimiz yok. İlk aşamada mal kaybını en aza indirmek için çalışıyoruz. Yangın yaklaşık 1,5-2 saattir devam ediyordu. Şu anda soğutma çalışmaları yapılıyor. Çok fazla rüzgar var ve bu işimizi zorlaştırıyor. Hem itfaiye görevlilerimiz hem de Emniyet Müdürlüğümüzün TOMA'ları büyük görev aşkıyla görevlerini ifa ediyorlar. TOMA'ların yangının yayılmasının engellenmesi konusunda büyük yardımı oldu. İtfaiye araçlarımız tüm gücüyle burada. Diğer belediyelerimizin araçlarıyla hep beraber çalışıyoruz. En büyük sevincimiz can kaybının olmaması."