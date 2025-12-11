Haberler

Van'da yüksek kesimlere kar yağdı

Güncelleme:
Van'ın İpekyolu ilçesinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Kevenli Mahallesi'nde oluşan güzel manzaralar dikkat çekti.

VAN'ın İpekyolu ilçesinin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

İpekyolu ilçesinin yüksek kesimlerinde bu sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışlar birlikte İpekyolu ilçesine bağlı Kevenli Mahallesi de beyaza büründü. Kısa süreli, lapa lapa yağan kar yağışı sonrası mahallede güzel görüntüler oluştu.

