Van'da yüksek kesimlere kar yağdı

VAN'ın İpekyolu ilçesinin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

İpekyolu ilçesinin yüksek kesimlerinde bu sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışlar birlikte İpekyolu ilçesine bağlı Kevenli Mahallesi de beyaza büründü. Kısa süreli, lapa lapa yağan kar yağışı sonrası mahallede güzel görüntüler oluştu.