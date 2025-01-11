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Van'ın Dondurucu Soğukları, Kırsal Hayatı Zorluyor

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Van'ın Çaldıran ve Özalp ilçelerindeki kırsal mahalleler, bu kış dondurucu soğuklarla mücadele ediyor. Yerel halk, soğuk havadan korunmak için çeşitli önlemler alırken, yaşam koşulları giderek zorlaşıyor.

NECMETTİN KARACA - Van'ın Çaldıran ve Özalp ilçelerindeki kırsal mahallelerde vatandaşlar, kutupları aratmayan soğuk havada günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Çaldıran ve Özalp'in yüksek yerleşim yerlerinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bölgede geçen yıl şubat ayında en düşük sıcaklığın eski 33 derece ölçüldüğü Çaldıran Ovası'ndaki Bezirhane Mahallesi'nde vatandaşlar, bu kış da dondurucu soğukla mücadele ediyor.

Soğuk havaya bağlı sis altındaki 22 haneli mahallede, hayvanların soğuktan etkilenmemesi için zaman zaman ahırları sobayla ısıtan vatandaşlar, araçların üzerini brandalarla ve battaniyelerle örtüyor.

Akarsuların, göllerin, barajların ve mendereslerin donduğu, ağaçlarda ve elektrik tellerinde kırağının oluştuğu, evlerin saçaklarında buz sarkıtlarının oluştuğu Özalp'teki yüksek yerleşim yerlerinde yaşayanlar da aldıkları önlemlerle soğuktan korunmaya çalışıyor.

"Soğukla mücadele ederek yaşıyoruz"

Bezirhane Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakan, AA muhabirine, meteorolojik verilere göre Türkiye'de 23 Ocak 2021'de en düşük sıcaklığın 39,2 dereceyle mahallelerinde ölçüldüğünü söyledi.

Kışın dondurucu soğuklarla baş etmenin zor olduğunu vurgulayan Çakan, şunları kaydetti:

"Kışın ülkenin en soğuk mahallelerinden biri oluyoruz. Buradaki yaşantımız gerçekten çok zor. Soğukla mücadele ederek yaşıyoruz. Kışımız 6 ay sürüyor. Evlerde sobalarımız 24 saat sönmüyor. Isınmak için sürekli yakacak alıyoruz ama yetmiyor. Tek istediğimiz, hayalimiz doğal gaz. Mahallenin içinden geçen Çubuklu Deresi tamamen dondu. Nisan, mayıs ayına kadar ancak erir."

Uzun süren kış nedeniyle yakacak almakta zorlandıklarını dile getiren Mehmet Mahcup Erçakan ise "Yaz mevsimi çok kısa sürüyor, sonra hava soğumaya başlıyor. Zirai aletlerimiz bile donmuş. Hayvanlarımızı ahırda besliyoruz. Ot ve yem yetiştiremiyoruz. En çok da kömür almakta zorlanıyoruz. Soğuktan korunmak için kat kat elbise giyiniyoruz." dedi.

"Yazın bile soba yakıyoruz"

Kışı soğukla mücadele ederek geçirdiklerini anlatan Caner Can da soğuk havanın en çok hayvanları etkilediğini dile getirdi.

Hayvanları dışarı çıkarırken zorlandıklarını söyleyen Can, "Burada hayat çok zor. Yazın bile soba yakıyoruz. Hem yazımız hem kışımız soğuk." ifadelerini kullandı.

Bezirhane Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Şirin Tan ise "Mahallemiz, Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri. Özellikle sabahları çok soğuk oluyor. Gece eksi 35-40 dereceye kadar düştüğü günleri gördük. Montla sobanın başında ısınmaya çalışıyoruz. Çocuklar sürekli hasta oluyor. Bütün paramız, odun kömüre gidiyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel
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