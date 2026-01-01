Haberler

Van'da düşen çığın altında kalan kadın için arama çalışmaları başlatıldı
Van'ın Çatak ilçesinde meydana gelen çığ olayında bir kadın evinin bahçesinde kalırken, kurtarma çalışmaları başlatıldı. AFAD ve güvenlik ekipleri olay yerine ulaştı. Aynı zamanda başka bir mahallede çığ nedeniyle bazı evler tahliye edildi.

Van'ın Çatak ilçesinde düşen çığın altında kalan kadının kurtarılması için çalışma başlatıldı.

İlçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan kadın, evinin bahçesindeyken düşen çığ altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kadını kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan ilçe merkezindeki Menderes Mahallesi Sultan Sokak'taki bir evin üzerine de sabah saatlerinde çığ düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Mahallede çığ riskinin tespit edilmesi üzerine bazı evlerin geçici olarak tahliye edilmesine karar verildi.

Polis ekipleri, tahliye edilen mahallenin bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Vatandaşlar, ilçedeki pansiyonlara yerleştirildi.

Kaynak: AA / Sedat Gümüş - Güncel
Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
