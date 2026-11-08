Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlıklar, Meteoroloji değerlendirmesine göre kar, buzlanma ve tipi nedeniyle 9 Kasım 2026 Pazartesi taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
ÇALDIRAN VE MURADİYE'DE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA
Van'ın ve ilçelerinde kar yağışı devam ederken Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. İki ilçe kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan değerlendirmeler doğrultusunda, etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 9 Kasım 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı