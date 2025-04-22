Van'ın Başkale İlçesinde 4.0 Büyüklüğünde Deprem

VAN'ın Başkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFET ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre saat 03.39'da merkez üssü Van'ın Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 6,95 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Van ve ilçelerinde hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan deremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.