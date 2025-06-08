Van Hudut Hattında 87 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında 87 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, konuyla ilgili 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Van hudut hattında atlarıyla Türkiye'ye girmeye çalıştığı belirlenen 2 kişinin tespit edilmesi üzerine jandarma ile ortak operasyon yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Operasyonda araziye gizlenmiş 87 bin gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde ve diğer 2 şahıs Jandarma Komutanlığına teslim edildi." ifadelerine yer verildi.