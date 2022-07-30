Van haberleri... SANATÇI FUNDA ARAR MEMLEKETİ VAN'DA KONSER VERDİ

SANATÇI Funda Arar, memleketi Van'da konser verdi. Etkinlik, Van Kalesi'nde bulunan Kültür Park'ta yapıldı.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen yaz konserlerinin ilkinde Funda Arar, şarkılarını hemşehrileri için seslendirdi. Tarihi Van Kalesi'nde bulunan Kültür Park'ta sahne alan Funda Arar'a coşkulu kalabalık hep bir ağızdan eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahne performansı sergileyen Funda Arar, memleketi Van'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, organizasyonda emeği geçen Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Konserin ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı tarafından Funda Arar'a çiçek takdim edildi. Vali Ozan Balcı, Funda Arar'a baba ocağında olmasından ötürü mutluluğunu ifade ederek, alanı dolduran on binlere de teşekkür etti. Vali Balcı, Van'ın artık kötü olaylarla değil, sanatla, kültürle anılmasını arzu ettiklerini belirtti.