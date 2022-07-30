Van haberi... VAN GÖLÜ SAHİLİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ

VAN'ın İpekyolu Belediyesi ekipleri tarafından belli aralıklarla sürdürülen çevre temizliği kapsamında Van Gölü sahilinde tonlarca çöp toplandı.

İpekyolu Belediyesi ekipleri, ilçe sınırlarında ve Van Gölü sahillerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince İskele sahilindeki alanda yapılan çalışmalarda tonlarca çöp toplandı. Çöpler, kamyonlarla katı atık tesislerine götürüldü.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı, her yıl olduğu gibi bu yıl da sahillerde, derelerde temizlik çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Günlük 400- 450 ton evsel atığı ilçe sınırlarından alarak geri dönüşüm merkezlerine taşıdıklarını anlatan Avcı, vatandaşlara da uyarılarda bulunarak, "Bunun yanı sıra sahil ve derelerimizde temizlik çalışmalarımızı da 15-20 günde bir devam ettiriyoruz. Buradan tüm halkımıza sesleniyoruz. Çevremizi daha temiz tutalım, daha az kirletelim. Unutmayalım ki en güzel temizlik kirletmemektir. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi yoğun bir emek göstererek temizlik çalışmaları yürütmekteler. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.