Van Gölü sahilinde 25 ton çöp toplandı

VAN İpekyolu İlçe Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Van Gölü sahilinde çevre temizliği yaptı. Belediye ekipleri ve doğaseverlerin katıldığı temizlik çalışmalarında 25 ton çöp toplandı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Van Gölü sahilinde yapılan çevre temizliğine, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanları ve doğaseverler katıldı. Ekipler ve beraberindeki vatandaşlar sahil boyunca atılan çöpleri topladı. Yaklaşık 6 saat süren temizlik çalışmalarında 25 ton çöp toplandı. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, doğanın korunmasının önemine değinerek, tüm vatandaşları çevreye duyarlı olmaya davet etti. Ayrıca, bu tür etkinliklerin düzenli olarak yapılacağını anlatan Aydın, Van Gölü'nün doğal güzelliklerine sahip çıkmanın, gelecek nesillere aktarılacak en önemli miraslardan biri olduğunun, herkesin çevre sorunlarına karşı duyarlı olması gerektiğini söyledi. Temizlik çalışmalarını yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanları ise doğaya ve çevreye verilen zararların, küresel bir sorun olarak karşımıza çıktığını hatırlatarak, herkesin günlük hayatta küçük de olsa çevre dostu davranışlarda bulunması gerektiğinin altını çizdi.