Van Gölü'ndeki Kirlilik Sergilendi

VAN'ın Erciş ilçesinde Sami Demir, Van Gölü'nün çekildiği alanlarda ortaya çıkan ağaç, taş, pet şişe ve deniz kıyalarında topladığı materyallerden oluşan atıkları tabloya dönüştürdü. Demir, tabloları kuraklığa ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için göl sahilinde sergiledi.

Erciş ilçesinde oto yedek parçası satan 3 çocuk babası Sami Demir, kuraklık nedeniyle Van Gölü'nün çekildiği alanlarda ortaya çıkan ağaç, taş, pet şişe ve deniz kıyalarında topladığı materyallerden oluşan atıkları atölyesinde işledi. Demir, Van Gölü'ndeki kirliliğe ve çekilmeye dikkat çekmek için de bu tablolarını sahilde sergiledi. Sami Demir, çevre temizliğine dikkat çekmek için bugüne kadar çevreden topladığı atıklardan 100'ün üzerinde tablo yaptığını söyledi. Demir, "Amacım, Van Gölü'nün çekilmesine ve sahilde yaşanan kirliliğe dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak. İnşallah insanımız da duyarlılık gösterir ve biz de bundan sonra çevrede bu atıkları toplamaya mecbur kalmayız" dedi.

Halk müziği sanatçısı Metin Elibol da bestelediği, "Gelin gidelim Van'a, kurban olayım sana, çevreyi kirletmeyin, ne olur gelin imana" türküsüyle çevre kirliliğine dikkati çekti. (DHA)