Haberler

Van Gölü'nde Yosunlaşma Problemi Büyüyor

Van Gölü'nde Yosunlaşma Problemi Büyüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde Van Gölü'nün kıyıya yakın noktalarında yoğun yosun tabakası oluştu. Uzmanlar, göldeki kirliliğin biyoçeşitlilik için tehlike oluşturduğunu belirtiyor ve arıtma tesislerinin çalıştırılması gerektiğini vurguluyor.

Van'ın Erciş ilçesinde Van Gölü'nün kıyıya yakın bazı noktalarında yosun tabakası oluştu.

Sahilkent Mahallesi'nde kıyıya yakın bazı noktalarda gölün yüzeyi yosunlarla kaplandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, ülkenin en büyük gölü olan Van Gölü'nün dünyanın da en büyük sodalı gölü olduğunu anımsattı.

Gölün kapalı bir göl olduğunu, bu yüzden en ufak kirliliğin sularda hapsolduğunu belirten Akkuş, "Yüksek rakımı ve özellikle kış aylarının soğuk geçmesi nedeniyle Van Gölü özümleme kapasitesi düşük olan bir göl. Yani Van Gölü'ne gelen her bir damla kirlilik daha düşük rakımlı sıcak göllere göre çok daha yavaş süreler içerisinde absorbe ediliyor, dönüşüme uğruyor. Bu yüzden Van Gölü kirlilik noktasında çok kritik ve kırılgan bir yapıya sahip fakat son yıllarda özellikle kıyı kesimlerdeki taşlarda inanılmaz yosunlaşma olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Söz konusu bölgede devasa yosun adalarının oluştuğunu dile getiren Akkuş, şunları kaydetti:

"Aslında bu Van Gölü'nün kirliliğe karşı vermiş olduğu bir tepki. Bu etki uzun vadeli devam ederse gölde başta inci kefalleri olmak üzere biyoçeşitlilik için aslında çok büyük tehlike oluşturur. Ümit ediyoruz ki Van Gölü'ne arıtılmadan tek bir damla su dahi bırakılmaz ve tekrardan Van Gölü eski maviliğine kavuşur. Van Gölü'nün yaşamını devam ettirebilmesi için arıtma tesislerinin mutlak surette tam kapasite çalıştırılması gerekiyor. Van Gölü'nün kirlenmesinde sadece bir kurum değil, Van Gölü etrafındaki yaşayan bütün insanlar sorumlu."

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
İstanbul'da vatandaşı isyan ettiren kuyruk

Vatandaşı isyan ettiren kuyruk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden! Çekilen fotoğraflar kıtlığın habercisi

Bugün çekildi! Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Kırgızistan'daki yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti

Anne ve 5 çocuğu alevlerin sardığı evde feci şekilde can verdi
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Lütfü Savaş CHP'nin il kongrelerinin iptali için mahkemeye başvurdu

Lütfü Savaş pes etmiyor! Özgür Özel'e karşı yine mahkemeye başvurdu
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.