Van Gölü'nde Kurbağa Adamlar Su Künkü Buldu

Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli kurbağa adamlar, Van Gölü'nde yaptıkları eğitim dalışında, eski zamanlarda kullanılan ve 'su künkü' olarak bilinen, yaklaşık 8-10 metre uzunluğunda boru sistemi tespit etti.

VAN Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar, Van Gölü'nde yaptıkları eğitim dalışında, eski zamanlarda kullanılan ve 'su künkü' olarak bilinen, yaklaşık 8-10 metre uzunluğunda boru sistemi tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar tarafından Van Gölü'nde eğitim dalışı yapıldı. Ekipler, eğitim dalışı sırasında eski zamanlarda su ve benzeri sıvı geçişini sağlamak üzere topraktan imal edilip uç uca geçirilerek döşenen ve dağıtım görevi gördüğü düşünülen ve 'su künkü' olarak bilinen, yaklaşık 8-10 metre uzunluğunda boru sistemi tespit etti.