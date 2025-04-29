Van Gölü'nde İnci Kefali İçin Koruma Seferberliği

Van Gölü'nün hazinesi inci kefali için koruma seferberliği

Van'da kaçak avcılara geçit vermeyen ekipler gece gündüz nöbette

VAN - Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme göçü sürecinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğündeki ekipler, akarsu ağızlarında gece gündüz nöbet tutarak balıkların korunmasını sağlıyor.

Van'da yaklaşık 20 bin kişinin geçim kaynağı olan inci kefalinin üreme döneminde tatlı sulara göçü sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri 7 gün 24 saat sahada görev yapıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir öncülüğündeki ekipler de Van Gölü'ne dökülen akarsularda geceli gündüzlü nöbetlerini sürdürüyor.

Kaçak avcılığın önlenmesi için özellikle akarsu ağızlarında denetimler artırılırken ekipler hem nöbet tutuyor hem de göç sürecinde inci kefalinin zarar görmemesi için yoğun çaba harcıyor. Mansap bölgelerinde yapılan sıkı denetimlerle kaçak avcılara göz açtırılmıyor.

"Şu ana kadar 5 olaya müdahale edildi"

İHA muhabirine konuşan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, inci kefalinin üreme döneminde kaçak avcıların hedefi haline geldiğini belirtti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile kolluk kuvvetlerinin bu süreçte kaçak avcılarla mücadele ettiğini ifade eden Demir, "25 Nisan tarihi itibarıyla inci kefali balıklarımız tatlı sulara göç etmeye başlamıştır. Bu süreçte, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte 7 gün 24 saat esasına göre denetimler yaparak kaçak avcılıkla mücadele etmektedir. Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından gece geç saatlerde gerçekleştirilen denetimlerde, 5 olaya müdahale edilmiş; yaklaşık 200 metre uzunluğunda uzatma ağına ve 60 kilogram civarında canlı inci kefali balığına el konulmuştur. Canlı balıklar tekrar yaşam alanları olan sulara salınmıştır" dedi.

"Tüm Van halkının sorumluluğudur"

Göç zamanında sadece balıkların değil, aynı zamanda üreme döneminde su kaynaklarının korunmasına yönelik de ciddi bir mücadele yürütüldüğünü dile getiren Demir, "Su kaynaklarındaki kesintilerin ve azalmaların önlenmesi için gerekli kontroller sağlanmakta ve olaylara anında müdahale edilmektedir. Bu kapsamda denetim ekipleri oluşturulmuş olup, 7/24 esasına göre su kaynaklarında kontroller yapılmaktadır. Müdürlüğümüz teknik personeli şu an gece saatlerinde Edremit ilçemizdeki Engil Çayı ile Akköprü ve Kurubaş dereleri gibi noktalarda denetimlerini sürdürmektedir. Bu bölgelerin ardından Gevaş ilçesindeki inci kefali üreme alanlarında da denetimler gerçekleştirilecektir. Kolluk kuvvetleriyle birlikte ekiplerimiz, inci kefali balığını korumak adına yoğun çaba göstermektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, inci kefalini korumak sadece Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile kolluk kuvvetlerinin görevi değil, tüm Van halkının sorumluluğudur. Bu nedenle, inci kefali üreme döneminde balıklarımızı avlamayalım, satışına izin vermeyelim ve avlanmasına da göz yummayalım" diye konuştu.