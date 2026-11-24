Küresel ısınma ve kuraklığın etkilerinin hissedildiği Van Gölü havzasında bu yıl etkili olan yağışlar, su kaynaklarını besleyerek kuraklık baskısını kısa vadede hafifletti.

İklim değişikliği, artan sıcaklıklar ve düzensiz yağış rejiminin su kaynaklarını olumsuz etkilediği havzada, bu yıl görülen sağanak ve kar yağışları toprağın nem oranına ve su kaynaklarının beslenmesine katkı sağladı.

Yağışlar, tarımsal üretim ve hayvancılığın yanı sıra doğal yaşam açısından olumlu etkiler oluşturdu.

Havzada etkili olan yağışların su kaynaklarına olumlu yansıması Van Gölü'nde de gözlendi. Kıyılarında belirgin çekilmelerin yaşandığı gölde, yağışların ardından su seviyesinde artış kaydedildi.

"2026 yılı havza açısından çok pozitif geçti"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, AA muhabirine, uzun yıllık yağış istatistiklerine göre Van Gölü havzasının yılda 400 ila 600 milimetre arasında yağış aldığını söyledi.

Yağış miktarının havzanın farklı kesimlerinde değişiklik gösterdiğini belirten Alaeddinoğlu, şunları kaydetti:

"2026 yılı havza açısından çok pozitif geçti. Sadece kış ve bahar aylarında düşen yağış, uzun yıllık veriler esas alındığında ondan çok daha fazla bir yağış değeriyle karşımıza çıktı, 500 milimetrenin çok üzerinde bir yağış kaydedildi. Bu yağışın önemli bir kısmı da kar şeklinde gerçekleşmişti. Bu durum havza açısından olumlu ve pozitif gelişmedir. 2022, 2023, 2024, 2025 yılları düşünüldüğünde yağışsız ve hakikaten kurak, sıcak bir dönem yaşamıştık. Bu da tarımda ve şehirdeki içme suyu sorununun ortaya çıkmasına yol açmıştı."

"Yağış rekorları kırıldı"

Van Gölü havzasında da yağışların önemli ölçüde arttığını dile getiren Alaeddinoğlu, " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yayımladığı raporlarda Türkiye'nin tamamında uzun yıllık veriler esas alındı. Bölgelere göre son 30, 40, 50 ve 60 yılın yağış rekorları kırıldı. Havzamız açısından da aynı durum söz konusu. Hakikaten yağışlar çok ciddi derecede arttı. 2026 yılı bu anlamda bir farklılığa yol açtı, sonbahar yağışları tekrar gerçekleşti ve geçmiş yılların üzerinde bir yağışın kaydedildiğine tanıklık ettik." dedi.

Yağışların hem 2026 hem de gelecek yıl açısından önemli kazanımlar sağladığını anlatan Alaeddinoğlu, bu yıl kırılan yağış rekorlarının uzun vadeli kuraklık riskini ortadan kaldırmadığına dikkati çekti.

Su yönetiminin önemini vurgulayan Alaeddinoğlu, şöyle konuştu:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yayımladığı rapor, Van'a ilişkin veriler incelendiğinde son 32 yılın rekorlarının eylül ayı itibarıyla kırıldığını göstermişti. Son yağışlarla birlikte muhtemelen çok daha üst düzeyde bir rekorla karşılaşacağız. Bu, aslında sadece 2026 yılı açısından düşünülmesi gereken olumlu bir anlam değil, aynı zamanda 2027 için de ciddi bir kazanım olarak düşünülmesi gerekiyor. 'İklim değişikliği hayatımıza girdi.' derken bu yağışların tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. İklim değişikliği ile beraber bu yağışlarla, daha da ekstrem yağışlarla karşılaşabiliriz. Uzun vadede de baktığımızda havzayı önümüzdeki 10 yıllarda kurak ve sıcak bir havanın etkileyeceği gerçeği hiçbir zaman değişmedi."

Kaynak: AA