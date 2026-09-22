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Van Erciş'te Sami Demir, 35 yıldır atık malzemelerden tablo ve biblo yapıyor

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Van Erciş'te Sami Demir, 35 yıldır atık malzemelerden tablo ve biblo yapıyor
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Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Sami Demir, 35 yıldır çevreden topladığı atık malzemeler ve kuruttuğu yapraklarla tablo yapıyor. Bugüne kadar 500'ün üzerinde tablo ve biblo üreten Demir, eserlerini ev ve iş yerinde sergileyerek çevre bilincine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Sami Demir (66), 35 yıldır çevreden topladığı atık malzeme ile kuruttuğu yapraklarla tablo yapıyor. Çevre bilincine dikkat çekmeyi amaçladığını belirten Demir, 500'ün üzerindeki tablo ve biblolarını ev ve iş yerinde sergiliyor.

Erciş'te yaşayan ve oto yedek parçası satarak ailesinin geçimini sağlayan 3 çocuk babası Sami Demir, 35 yıldır çevreden topladığı atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor. Çöp, odun ve metal parçalar ile kuruttuğu yapraklarla tablo yapan Demir, eserlerini ev ve iş yerinde sergiliyor.

Amacının, çevre bilincine dikkat çekmek olduğunu belirten Sami Demir, "Bugüne kadar çevreden topladıklarımla 500'ün üzerinde tablo ve çeşitli biblolar yaptım. Bunu yaparken hem çevreyi temizledim hem de insanlara çevre bilinci aşıladım. Eğer bizler, gençlerimizi iyi yetiştirirsek iyi eğitirsek doğayı da en iyi şekilde korumuş oluruz. Bu konuda herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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