Van Edremit'te servis minibüsleri çarpıştı, 8 tekstil işçisi yaralandı

Van Edremit'te servis minibüsleri çarpıştı, 8 tekstil işçisi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Edremit ilçesinde, Kurubaş Mahallesi'nde tekstil işçilerini taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Van'ın Edremit ilçesinde iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 işçi yaralandı.
Kurubaş Mahallesi'nde tekstil işçilerini taşıyan A.Ç. yönetimindeki 65 AAH 859 ile P.S. idaresindeki 34 SR 3893 plakalı servis minibüsleri çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda yaralanan 8 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA