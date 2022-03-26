Van'daki cinayetle ilgili 7 kişi tutuklandı - Haberler

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Van'daki cinayetle ilgili 7 kişi tutuklandı

AA - Cemal Aşan - Güncel
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Van'daki cinayetle ilgili 7 kişi tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Mart'ta Cevdetpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde silahlı saldırı sonucu S.B.A'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Çalışma sonucu olayın şüphelileri oldukları tespit edilen A.Ç, B.B, U.P, Ö.M.Ç, S.D, F.Y. ve İ.O. Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı, olayda kullanılan 3 tabanca, 4 pala ve 2 çakı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

AA / Cemal Aşan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu, 21 Mart, Van, Güncel, Haberler

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