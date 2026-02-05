Van'daki çığlarda hayatını kaybedenler anıldı

Van'da 6 yıl önce meydana gelen çığlarda hayatını kaybeden 42 kişi, düzenlenen programlarla anıldı.

Van-Bahçesaray kara yolunda 4 ve 5 Şubat 2020'de yaşanan çığ felaketinin 6. yılı dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Kara yolunda hayatını kaybedenlerin anısına inşa edilen Şehitler Çeşmesi'nde basın mensuplarına açıklama yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Temsilcisi Hakan Kahraman, yıllar geçse de acıların hep aynı olduğunu söyledi.

Çığlarda milletin yüreğine tarifsiz bir acı düştüğünü belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Bu aziz vatan, fedakarlık ve kahramanlık destanlarıyla ayakta durmaktadır. Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri, her zaman başımızın tacı, aziz hatıraları ise yolumuzu aydınlatan birer meşale olmaya devam edecek. Çığ felaketinde şehit olan tüm kahramanlarımıza Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Aziz şehitlerimizin hatırası daima kalplerimizde yaşayacak, isimleri dualarımızda sonsuza kadar anılacaktır."

Yapılan duanın ardından katılımcılar, Çatak Merkez Camisi'nde şehitler için düzenlenen mevlit programına katıldı. Program sonrası vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Programa, Kaymakam Kadir Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yılmaz Güngör, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Erdem, AK Parti İlçe Başkanı Fazıl Babur, MHP İlçe Başkanı İlhan Özbek, jandarma personeli, kurum amirleri ve şehit yakınları katıldı.

Bahçesaray ilçesindeki Merkez Cami'de de mevlit programı gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Abdullah Gökoğlu, çığlarda hayatını kaybedenler için dua etti.

Olayın geçmişi

Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi yakınlarına 4 ve 5 Şubat 2020'de iki kez çığ düştü. Van'dan Bahçesaray'a yolcu taşıyan minibüs ile aynı bölgede karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi, 4 Şubat'ta 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi yakınlarında düşen çığın altında kaldı.

8 kişinin yaşamını yitirdiği söz konusu çığda arama kurtarma çalışmaları devam ederken 5 Şubat'ta ikinci çığ düştü, 11 jandarma personeli, 9 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 itfaiye personeli ve yardıma giden 12 kişi de hayatını kaybetti.