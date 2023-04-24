Sürücünün kontrolü kaybettiği minibüs devrildi: 12 İranlı yaralandı
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Van'ın Özalp ilçesinde İran'dan yolcu taşıyan bir minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada İran vatandaşı 12 kişi hafif yaralandı.
Bugün saat 12.30 sıralarında, Kapıköy- Van kara yolunun 32'nci kilometresindeki Özalp ilçesi Kargalı Mahallesi'nde, İran'dan Van'a yolcu taşıyan içinde 14 yolcunun bulunduğu İran plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
12 YARALI VAR
Kazada, 12 İranlı hafif yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılara, ayakta müdahale edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Sarı - Güncel