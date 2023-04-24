Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sürücünün kontrolü kaybettiği minibüs devrildi: 12 İranlı yaralandı

Güncel Haberler

Van'ın Özalp ilçesinde İran'dan yolcu taşıyan bir minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada İran vatandaşı 12 kişi hafif yaralandı.

Bugün saat 12.30 sıralarında, Kapıköy- Van kara yolunun 32'nci kilometresindeki Özalp ilçesi Kargalı Mahallesi'nde, İran'dan Van'a yolcu taşıyan içinde 14 yolcunun bulunduğu İran plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

Sürücünün kontrolü kaybettiği minibüs devrildi: 12 İranlı yaralandı

12 YARALI VAR

Kazada, 12 İranlı hafif yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılara, ayakta müdahale edildi.

Sürücünün kontrolü kaybettiği minibüs devrildi: 12 İranlı yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Sarı - Güncel

Kapıköy Özalp İran Van 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title