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Van'da Yoğun Sis ve Kar Yağışı Beklentisi

Van'da Yoğun Sis ve Kar Yağışı Beklentisi
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Van-Özalp kara yolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 3 metreye kadar düştüğü belirtilirken, Meteoroloji'den yapılan açıklamada kar yağışının etkili olacağı ifade edildi. Sürücüler için dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Van'da sis etkili oluyor

VAN - Van- Özalp kara yolunda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle trafik olumsuz yönde etkileniyor.

Van-Özalp kara yolunda sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis nedeniyle trafik olumsuz yönde etkilendi. Etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 3 metreye kadar düştüğü hava koşullarında, sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerlemek zorunda kalıyor. Etkili olan sisle birlikte yol kenarında bulunan ağaçların kırağı tutması güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

"Bölge genelinde kar yağışı bekleniyor"

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin kar yağışlı sistem etkisine gireceği tahmin edilmektedir. Bitlis, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinin gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının ani düşmesi ve yağış alan bölgelerde yerin karlı ve ıslak olmasına bağlı olarak bölgesel sis hadisesi, gizli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Kar yağışlı sistemin, yarın sabah saatlerinde Muş ve Bitlis illerinde, öğle saatlerinde ise Hakkari ile Van ili çevrelerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir. Kar yağışına bağlı yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikle tipi ve kar savrulması, eğimi dik yamaçlarda kar akması ve çığ tehlikesi, karayolu geçitlerinde

Güzeldere, Kuzgunkıran ve Kurubaş geçitlerinde gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş azalma, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
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