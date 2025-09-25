Van'da Yaralı Sakallı Akbaba Hayata Döndü

Van'da yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden sakallı akbaba, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde uygulanan tedaviyle yaşama tutundu.

Sulak alanları ve geniş coğrafyasıyla yaban hayatının hareketli olduğu Van Gölü havzasında yaralı ya da bitkin halde bulunan yaban hayvanları, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriliyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanlara yönelik yapılan çalışmada kırmızı listeye alınan sakallı akbaba, iki ay önce Erciş ilçesinde yaralı bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kuşun kanadının kırıldığı ve buna bağlı olarak bitkin düştüğü belirlendi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibi tarafından tedavisine başlanan kuşa gıda takviyesi yapıldı, kanadının iyileşmesi için ilaç uygulandı.

Yaklaşık iki aydır tedavi ve bakımı özenle yapılan kuş, kanadındaki yaralanmadan dolayı hayatını doğada devam ettiremeyeceği için merkezin bahçesinde misafir edilecek.

"Bu hayvanları gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Aslan, AA muhabirine, Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Ekolojik dengenin devam etmesi için yaralanan yaban hayvanlarını tedavi ederek doğaya kazandırdıklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Merkezimiz Van Gölü havzasında Siirt, Bitlis, Hakkari, Van ve Muş illerine bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü şubeleriyle ortaklaşa çalışmalar yürütmekte. Bu illerde yaralanan yaban hayvanlarını tedavi edip tekrar doğaya kazandırıyoruz. Son olarak da nesli tükenmekte olan akbabaların en üst segmentinde yaşayan sakallı akbaba yaralı olarak getirildi. Sol kanadında kırık oluşmuş ama bu kırık üzerinden epey vakit geçmişti. İyileşme mekanizması şekillenmişti ama hayvan doğada yaşamını devam ettiremezdi. Yaklaşık iki aydır tedavi uyguluyoruz."

Amaçlarının ekolojik yaşama katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Aslan, "Bütün imkanlara rağmen doğada tutunamayacak hayvanları bahçemizde misafir etmekteyiz. Bu sakallı akbaba da uzun süre merkezimizde misafir olarak kalacak." dedi.

Aslan, bazı hayvanlara daha özen gösterilmesi gerektiğini çünkü doğada neslinin tükendiğini anlatarak, "Bu hayvanları gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Bunlar bizim doğal miraslarımız. Bu nedenle merkezimizde hayatını devam ettirmesi için gerekli bütün önlemleri alacağız. Yani bir sakallı akbaba doğada ne yaşıyorsa onun habitatını oluşturmak için çalışma başlatacağız." şeklinde konuştu.